В браузере Chrome заработал криптовалютный кошелек Yoroi

Разработчики кошелька Yoroi для хранения Cardano (ADA) в этот понедельник объявили о том, что теперь их ПО доступно для работы с основной сетью криптовалюты, пишет Сегодня.

Ссылку на новость в своем Twitter также опубликовал создатель Cardano Чарльз Хоскинсон.

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Yoroi является легковесным кошельком и доступен в форме расширения для браузера Chrome. Он не требует синхронизации с блокчейном криптовалюты и, согласно утверждению разработчиков, никогда не передаёт приватные ключи пользователей своим собственным серверам или сторонним сервисам.

Пользователям предлагается создать новый кошелек с помощью Yoroi либо интегрировать существующий, работающий на базе ПО Daedalus, которое используется полными нодами Cardano и требует синхронизации с блокчейном.

Согласно дорожной карте на сайте Yoroi, до конца года разработчики планируют реализовать поддержку дополнительных браузеров, провести интеграцию с аппаратными кошельками, добавить возможность экспорта транзакций в Excel, а также выпустить приложения для устройств на базе iOS и Android.