Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 50 0

В браузере Chrome заработал криптовалютный кошелек Yoroi

В браузере Chrome заработал криптовалютный кошелек Yoroi

Разработчики кошелька Yoroi для хранения Cardano (ADA) в этот понедельник объявили о том, что теперь их ПО доступно для работы с основной сетью криптовалюты, пишет Сегодня.

Ссылку на новость в своем Twitter также опубликовал создатель Cardano Чарльз Хоскинсон.

Читайте также: Число активных bitcoin-кошельков бьет рекорды

Yoroi является легковесным кошельком и доступен в форме расширения для браузера Chrome. Он не требует синхронизации с блокчейном криптовалюты и, согласно утверждению разработчиков, никогда не передаёт приватные ключи пользователей своим собственным серверам или сторонним сервисам.

Пользователям предлагается создать новый кошелек с помощью Yoroi либо интегрировать существующий, работающий на базе ПО Daedalus, которое используется полными нодами Cardano и требует синхронизации с блокчейном.

Согласно дорожной карте на сайте Yoroi, до конца года разработчики планируют реализовать поддержку дополнительных браузеров, провести интеграцию с аппаратными кошельками, добавить возможность экспорта транзакций в Excel, а также выпустить приложения для устройств на базе iOS и Android.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018