Число активных bitcoin-кошельков бьет рекорды

Вот уже несколько месяцев на криптовалютном рынке наблюдается спад. Можно было бы предположить, что количество пользователей этой криптовалюты и количество активных bitcoin-кошельков также падает.

Однако, именно сейчас количество активных bitcoin-кошельков находится на рекордно высоком уровне.

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Согласно данным Chainalysis, за последние два месяца, около 5 миллионов биткоинов (около 32-33% от общего количества) находятся в активных кошельках. Под активными кошельками в данном случае подразумаваются такие, которые участвовали хотя бы в одной транзакции сравнительно недавно (в течение двух последних месяцев).

Еще в декабре это число было значительно ниже – около 4 миллионов биткоинов (или примерно 26% от общего количества).