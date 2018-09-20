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Биткоин вылетел из топ-10 китайского крипторейтинга

Биткоин вылетел из топ-10 китайского крипторейтинга

В обновленном китайском рейтинге криптовалюта биткоин не смогла попасть в первую десятку.

Об этом сообщает Bitcoin.com.

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Рейтинг был составлен Центром развития информационной индустрии при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

20 сентября этот центр опубликовал свой пятый рейтинг цифровых валют, куда попали 33 криптовалютных проекта.

Список снова возглавила монета EOS, которая была лидером августовского рейтинга. Второе и третье места заняли Ethereum и BitShares соответственно.

Замыкает десятку криптовалюта Qtum, хотя в предыдущем рейтинге это место было отведено биткоину.

Основная криптовалюта теперь упала на 16-ю строчку, а Bitcoin Cash свалился с 29-го на 31-е место.

В то же время в категории криптовалютных инноваций биткоин сохранил статус лидера.

При составлении рейтинга специалисты центра учитывают возможности сети каждой криптовалюты и действия ее разработчиков в сфере улучшения производительности и повышения пропускных возможностей платформы.

По материалам Економічна Правда
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