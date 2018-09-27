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Американские банки зафиксировали рост числа хакерских атак

Американские банки зафиксировали рост числа хакерских атак

Американские банки зафиксировали рост числа хакерских атак.

Об этом передает сообщает The Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники.

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Количество попыток взломать системы защиты некоторых крупных американских банков выросло за последние недели. Среди них называются Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

О росте числа хакерских атак свидетельствуют данные, которые эти банки направляют властям: правительство просило банки страны предоставлять статистику по числу попыток взлома киберзащиты. Министерство торговли все чаще рассылает предупреждения о возможных рисках, связанных с деятельностью хакеров.

Представитель Центра обмена и анализа информации о финансовых услугах рассказал, что банковская система успешно справляется с отражением атак, а их число значительно не возрастало.

По материалам Комментарии
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