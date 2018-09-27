Американские банки зафиксировали рост числа хакерских атак.

Об этом передает сообщает The Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники.

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Количество попыток взломать системы защиты некоторых крупных американских банков выросло за последние недели. Среди них называются Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

О росте числа хакерских атак свидетельствуют данные, которые эти банки направляют властям: правительство просило банки страны предоставлять статистику по числу попыток взлома киберзащиты. Министерство торговли все чаще рассылает предупреждения о возможных рисках, связанных с деятельностью хакеров.

Представитель Центра обмена и анализа информации о финансовых услугах рассказал, что банковская система успешно справляется с отражением атак, а их число значительно не возрастало.