Как заработать в условиях нестабильности? Торговля на Форекс или инвестиции в ПАММ-счета

Очередные скачки курсов валют и нестабильная экономическая ситуация в мире вновь заставили многих людей серьезно задуматься о том, как обезопасить себя от финансовых проблем, а также приумножить капитал. Такие возможности дают торговля на рынке Форекс (интернет-трейдинг) и инвестиции в ПАММ-счета. Каждый из этих способов получение прибыли может быть существенно доходнее стандартных процентов по банковским вкладам, но между собой они все же отличаются. Ниже мы сравним данные финансовые инструменты по наиболее важным параметрам – что выбрать для себя, решать только вам.



Принцип работы

Для начала разберемся, что представляют собой торговля на Форекс и ПАММ-счета.

• Что касается трейдинга, то, несмотря на сложное название, его суть близка и понятна практически всем. Работа строится как в любом обменном пункте. Вам доступно множество мировых валют, курсы которых меняются ежесекундно. Все, что нужно сделать вам – постараться купить ту или иную валюту дешевле и продать дороже. Учитывая экономическую нестабильность и частые скачки курсов, заработать на трейдинге возможно, и немало. К тому же, в отличие от ситуации в тех же обменных пунктах, при торговле на Форекс вы не столкнетесь с большими комиссиями и завышенными курсами.

• С ПАММ-счетами ситуация иная – вам не нужно торговать самостоятельно, и это один из самых весомых плюсов. Вы, как потенциальный инвестор, получаете прибыль от сделок на финансовых рынках, но при этом не тратите время на самостоятельную торговлю, а передаете свои средства в управление опытному трейдеру. За успешную торговлю трейдер, в свою очередь, получает вознаграждение. Таким образом, вы можете получать ощутимый доход, при этом занимаясь своими делами – профессионалы рынка Форекс торгуют за вас.

Простота

Перейдем к тому, насколько просто начать использовать данные инструменты.

• Начать зарабатывать на Форекс очень просто – достаточно открыть торговый счет выбрать платформу, через которую будет осуществляться трейдинг. Торговать можно с компьютеров, планшетов, смартфонов – для этого нужен лишь выход в Интернет. Это значит, что зарабатывать на Форекс вы можете практически из любой точки планеты. Также важно отметить, что для начала торговли нужно всего $100, хотя для достижения лучших результатов опытные трейдеры советуют начинать свою торговлю от $1 000.

• Для того, чтобы инвестировать в ПАММ-счета, вам также нужно открыть счет, после чего выбрать подходящий ПАММ-счет из нашего рейтинга и инвестировать в него средства. В вашем личном кабинете будет доступна подробная информация о торговле, такая как список совершенных сделок и результаты торговли. Вы также можете в любое время сменить ПАММ-счет или реинвестировать свои средства, если вас не устроят результаты. Отдельно стоит отметить, что, помимо инвесторов, свои средства в торговлю вкладывает и сам трейдер – это обеспечивает его заинтересованность в получении прибыли не меньше других участников.

Доходность и инструменты

Альпари – крупнейший форекс-брокер в странах СНГ. Именно поэтому клиенты имеют доступ к самым выгодным торговым условиям на рынке.

• Используйте более 70 самых современных и удобных инструментов для торговли на Форекс. Помимо валютных пар это драгоценные металлы и акции, а также более сложные инструменты. К ним можно отнести CFD на товары, индексы и даже криптовалюты. Более того, у вас есть возможность использовать кредитное плечо. В зависимости от его размера (Альпари дает кредитные плечи вплоть до 1:1000) вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты и в дальнейшем получить гораздо больший доход.

• Сервис ПАММ-счетов также отличается высокой доходностью. Уровень прибыли у этого инвестиционного продукта ничем не ограничен и может достигать сотен или даже тысяч процентов. Инвестору нужно лишь выбрать подходящий стиль управления счетом – агрессивный (высокодоходный, но более рисковый) или консервативный (приоритет в минимизации рисков). Сделать это можно при помощи подробного рейтинга ПАММ-счетов на сайте Альпари. В нем указаны все характеристики, которые помогут в выборе управляющего: график доходности, возраст ПАММ-счета, его эффективность и многие другие.

Итог

Как торговля на Форекс, так и инвестиции в ПАММ-счета, позволят вам получать дополнительный доход, стать свободнее в финансовом плане, а значит качественно повысить уровень своей жизни даже в условиях экономической нестабильности. Если у вас есть время на то, чтобы торговать самостоятельно, то вам подойдет торговля на Форекс. В ином случае ПАММ-счета – идеальный вариант. Вы также можете совмещать оба инструмента для достижения наилучших результатов. Торговля на Форекс и инвестиции в ПАММ-счета уже стали для многих гарантом безопасности собственных средств и дополнительным способом заработка. Начните использовать все преимущества данных инструментов уже сегодня вместе с брокером №1 Альпари .