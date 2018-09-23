В Чернобыле построят еще две солнечные и одну ветровую электростанции

В качестве площадки для развития возобновляемой энергетики в Чернобыле будет служить территория специального промышленного использования. В будущем там планируют размещать и дата-центры.

Об этом заявил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

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В Чернобыле уже работает одна солнечная электростанция мощностью 1 МВт, еще одна (мощностью 1,5 МВт) строится. Также в аренду сдали осушенную часть пруда охладителя, где инвестор готовит проект по строительству солнечной электростанции. Рассматривается и вопрос создания ветроэлектростанций.

«Сейчас одно из решений о предоставлении согласия на разработку землеустройства под ветровые электростанции находится в Секретариате Кабинета министров. Там украинский инвестор, – отметил председатель ГАЗО. – Если говорить об иностранных инвесторах, то «солнечным» проектом занимаются французы. Также есть определенный интерес со стороны американцев, осторожная заинтересованность – со стороны японцев».

Агентство пытается развивать еще одно направление: размещение дата-центров на площадке ЧАЭС. Преимуществами для этого являются стабильное энергоснабжение и наличие большого количества свободных объектов и площадей. Кроме того, расстояние от столицы до Чернобыля сравнительно большое, станция под должным контролем и защитой. Переговоры по сооружению таких объектов ведутся, но пока не имеют результатов.