"Укрзализныця" может закупить у Alstom 200 электровозов

Французская компания Alstom рассчитывает поставить “Укрзализныце” 200 электровозов. Переговоры об этом с украинской компанией уже ведутся.

Об этом в интервью порталу ЦТС на выставке InnoTrans 2018 в Берлине рассказал первый вице-президент Alstom в Европе Джан-Лука Эрбаччи.

“Что касается объемов, то я бы хоть тысячу хотел поставить, но, по нашей информации, “Укрзализныце” нужно около 500 электровозов. Это большое количество и для него необходимо большое финансирование. Скорее всего, “Укрзализныця” будет закупать локомотивы партиями. И, скорее всего, потенциально 200 локомотивов будет в первой партии”, – отметил он.

Топ-менеджер добавил, что для ширококолейной железной дороги, такой как в Украине (1520 мм), требуются самые мощные электровозы, которые есть в линейке продукции Alstom – 8800 кВт, 9000 тонн полезной нагрузки.

По словам Джан-Луки Эрбаччи, переговоры с украинской стороной ведутся непрерывно и в зависимости от потребности сотрудники Alstom ездят в Украину практически каждую неделю.

На вопрос о том, когда французская компания хотела бы подписать контракт, топ-менеджер ответил: “Вчера… Если серьезно, то в следующем году было бы хорошо подписать контракт. Но переговоры продолжаются”.

В апреле делегация Alstom в составе технических, коммерческих, финансовых специалистов, побывала в Киеве, ее возглавлял как раз Джан-Лука Эрбаччи. Он отметил, что у него осталось очень хорошее впечатление от общения с представителями “Укрзализныци”. На вопрос о том, были ли какие-то переговоры после апреля, топ-менеджер Alstom ответил, что они продолжаются постоянно.

Кроме того, Джан-Лука Эрбаччи сообщил, что в июле Alstom открыл свое представительство в Украине и пока что там работает один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные – для Украины.