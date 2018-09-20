Почему сейчас невыгодно инвестировать в Китай - Найман

С принятием нового закона “О валюте” украинцы будут иметь возможность инвестировать в зарубежные активы. Насколько сейчас интересен и перспективен китайский рынок, рассказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times и сооснователь финтех-стартапа HUG Эрик Найман.

Как сообщил эксперт порталу Finance.ua во время Первого валютного форума, Китай нарастил много корпоративных муниципальных долгов и сегодня там существует большая долговая нагрузка в бизнесе. К тому же продолжается торговая война со Штатами.

“Уже начинаются банкротства небольших компаний. И вполне возможно, что на повестке дня станет вопрос девальвации юаня”, – отметил Найман.

Читайте также: Закон О валюте: основные изменения с февраля

На вопрос, на сколько в ближайшей перспективе это возможно, Ерик Найман ответил, что юань может девальвировать на 10%.

“Скорее всего этого стоит ожидать, если доллар вдруг ослабит свои позиции. Сейчас пара доллар/евро – 1.18. Если доллар будет возвращаться назад к показателю 1.25, то вероятность девальвации юаня становится очень реальной. Уже на этой неделе начались разговоры, что Трамп пытается улучшить торговый баланс, вернуть рабочие места, капиталы в США. У него не получается. И его ответом может быть валютный рынок. И через девальвацию доллара таким образом воздействовать на мировую экономику”, – говорит Найман.

На завершение эксперт отметил: “На данное время не очень выгодно инвестировать в Китай. Еще рано. Ситуация изменится, когда будет, например, 8 юаней за доллар” – резюмировал Найман.