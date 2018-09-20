С 1 октября на дорогах Украины действует сезон включенных фар

Полиция Киевской области напомнила водителям, что с 1 октября они должны включать фары днем.

Об этом сообщил отдел коммуникаций патрульной полиции в Киевской области.

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“С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное”, – говорится в сообщении.

Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

За игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за “Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов” предусмотрен штраф в размере 425 гривен.