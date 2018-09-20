Подсчитали, сколько в Украине электрозаправок

В Украине работает более 1 тыс. электрозаправок, причем располагаются они, в основном, не на классических АЗС, а в кафе и ресторанах.

Сегодня по информации PlugShare, на территории нашей страны работает более 1000 ЭЗС (в 2016-м их было 600). Однако в это число входят т.н. «пункты зарядки EV» — выведенные на стену или невысокую колонну однофазные бытовые розетки мощностью до 3,22 кВт, а также зарядные устройства мощностью менее 15 кВт.

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Отмечается, что доля быстрых зарядных станций в Украине, которые по ошибке называют суперчарджерами (право на бренд Supercharger принадлежит компании Tesla), составляет от 10 до 15%. Например, одна из крупнейших украинских сетей оперирует 1417 пунктами зарядки, из которых только 161 станция оснащена портом CHAdeMO мощностью до 40 кВт.

Второе место делят между собой сетевые АЗС, а также виртуальный конгломерат торгово-развлекательных центров, отелей, крупных рынков, кафе и ресторанов.

«Основная специфика электрокаров в том, что для заряда батареи им необходимо быть подключенными к сети минимум час, — рассказал основатель «Тесла Клаб Украина» Назар Шимоне-Давида. — Все это время владелец будет находиться в кафе или ресторане; одним первым блюдом он точно не ограничится».