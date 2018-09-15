Завод по строительству электромобилей в Украине может появиться через 5-7 лет

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает реалистичным появление в Украине заводов, которые будут строить электромобили через период 5-7 лет.

“Минимум через 5-7 лет. Нужно время на создание правового поля, строительство завода. Но в случае с электрокарами это реалистичный срок”, – отметил министр.

Омелян добавил, что главным в этом процессе является производство литиевых батарей, так как это самая дорогая часть электромобиля, все остальное – проверенные временем агрегаты.

“Если нам удастся убедить инвестора зайти и добывать литий, обогащать и производить батареи – это значит, что у нас уже на 90% есть условия для создания любого вида электротранспорта. Самый дорогой элемент в любом электрическом транспортном средстве – батарея. Все остальное там абсолютно классическое и не требует особых знаний или умений. Поэтому сначала электрокары, а затем переход на другие виды транспорта”, – сказал министр.