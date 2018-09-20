Deutsche Bank обсуждает слияние с крупнейшим швейцарским банком UBS, - Handelsblatt

Крупнейший банк Германии ​Deutsche Bank рассматривает вопрос объединения с крупнейшим швейцарским банком UBS.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собеседников в финансовых кругах.

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По данным издания, этой осенью представители Deutsche Bank обсудили возможность слияния с крупнейшим швейцарским банком UBS.

Источники утверждают, что такой вопрос был поднят на ежегодном собрании акционеров Deutsche Bank в середине сентября. На нем наблюдательный совет банка обсудил стратегию кредитной организации и обговорил целый ряд сценариев, некоторые из которых включали в себя слияние Deutsche Bank с различными партнерами.

Отмечается, что больше всего внимания во время презентации стратеги кредитной организации уделили возможному слиянию немецкого банка с его основным конкурентом в Германии, банком Commerzbank, а также предполагаемому объединению со швейцарским банком UBS.

Комментировать эту информацию в Deutsche Bank изданию не стали.