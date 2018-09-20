Трейдинговая компания Supreme Business Group планирует стать инвестором строительства солнечных электростанций в Украине.

Об этом сообщил представитель компании в Украине Джамиль Каснак.

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Несмотря на конфликт на Донбассе, западные фонды и финансовые учреждения готовы инвестировать в развитие солнечной энергетики Украины, причем очень большие суммы.

По словам Каснака, планируется построить солнечные станции мощностью 1 ГВт в несколько этапов. В частности, для этого запросили от 20 до 1 тыс. гектаров для своих проектов.

Кроме того, в компании уверены, что в результате такого сотрудничества, трейдинговая компания Supreme Business Group, LP позволит местным предприятиям иметь выгоду из чистой солнечной энергии и смягчить рост затрат на электроэнергию.

Также благодаря налаженным бизнес-контактам в промышленно-развитых странах, Украину можно будет позиционировать как одну из стран, где производство возобновляемых источников энергии в массовом масштабе становится все более перспективным, уверены в компании.