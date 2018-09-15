ЕБРР готов инвестировать в украинскую "зеленую энергетику" при гарантии стабильных тарифов

Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в украинскую возобновляемую энергетику 250 млн евро. Однако основным условием для этого является отказ от любого ретроспективного пересмотра “зеленых” тарифов и текущих правил игры на рынке возобновляемой энергетики.

Об этом заявили заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петрова и директор Департамента электроэнергетики ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер.

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“Не должно быть никаких рефлективных изменений. Те инвесторы, которые уже вложили средства в определенные проекты, не должны оказаться в ситуации, когда они потеряли все свои деньги, все свои инвестиции за одну ночь. Нужно сказать, что до определенной даты, если вы соответствуете определенным требованиям, вы получите зеленый тариф. Таким образом, вы не меняете то, что у вас уже есть”, – отметил Бойд-Карпентер.

Марина Петрова также подчеркнула, что именно ретроспективное изменение правил игры привело к резкому снижению количества инвесторов в Италии и Испании после введения аукционов.

“И когда мы стали разбираться, то оказалось, что реальной причиной (оттока инвесторов, – ред.) было как раз отмена исторических тарифов. Поэтому, если Украина серьезно хочет продолжать наращивать долю возобновляемой энергетики, первое, что нужно сделать, это показать инвесторам, которые уже вложили деньги, что Украина выполняет свои обязательства. В случае ретроспективного пересмотра тарифов все, кто сейчас пишут в своих документах, что Украина – надежная страна, что можно полагаться на ее юридический режим, начнут писать, что Украина – ненадежная страна, Украина меняет правила игры, мы не можем полагаться в своих расчетах на то, что с нами рассчитаются за те инвестиции, которые мы сделали”, – заявила она.

По словам Гарри Бойд-Карпентера внедрения системы “зеленых” аукционов приведет к удешевлению электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также выведет государство из процесса установления цены.

“Аукционы дают доступ к дешевой энергии. Это хорошо и для правительства, и для Украины. Очень важно установить цену, которую позволят себе потребители, и вывести правительство из процесса установления цены. Также это дает правительству возможность контролировать источники и объемы энергии”, – отметил он.