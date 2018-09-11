Правительство Финляндии выделило 6 млн евро для развития возобновляемой энергетики в Украине

Правительство Финляндии выделило Украине 6 млн евро для разработки проектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Эти средства в течение 5 лет работы будет использовать Финско-украинский трастовый фонд, учрежденный в ходе подписания соответствующего Меморандума в 2017 году во время визита президента Украины Петра Порошенко в Финляндию.

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Координатор Фонда в Украине – Госэнергоэффективности. Для управления и координации практической работы, связанной с разработкой, оценкой и внедрением проектов в сфере ВИЭ привлечена компания «Finnish Consulting Group» (FCG) при поддержке НЕФКО.

«Фонд будет помогать как муниципалитетам, так и девелоперам разрабатывать технико-экономическое обоснование для проектов в сфере энергоэффективности и «чистой» энергетики», – отметил советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Также предусматривается предоставление поддержки при разработке законодательства и реализации пилотных проектов.

«Фонд заработает в полную силу уже в этом году, – убежден Константин Гура. – Совместная работа над «зелеными» проектами будет способствовать укреплению партнерства, налаживанию сотрудничества бизнеса двух стран и уменьшению энергозависимости».