Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Правительство Финляндии выделило 6 млн евро для развития возобновляемой энергетики в Украине

Правительство Финляндии выделило 6 млн евро для развития возобновляемой энергетики в Украине

Правительство Финляндии выделило Украине 6 млн евро для разработки проектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Эти средства в течение 5 лет работы будет использовать Финско-украинский трастовый фонд, учрежденный в ходе подписания соответствующего Меморандума в 2017 году во время визита президента Украины Петра Порошенко в Финляндию.

Читайте также: Минэнерго готовится к аукционной системе возобновляемых источников энергии

Координатор Фонда в Украине – Госэнергоэффективности. Для управления и координации практической работы, связанной с разработкой, оценкой и внедрением проектов в сфере ВИЭ привлечена компания «Finnish Consulting Group» (FCG) при поддержке НЕФКО.

«Фонд будет помогать как муниципалитетам, так и девелоперам разрабатывать технико-экономическое обоснование для проектов в сфере энергоэффективности и «чистой» энергетики», – отметил советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Также предусматривается предоставление поддержки при разработке законодательства и реализации пилотных проектов.

«Фонд заработает в полную силу уже в этом году, – убежден Константин Гура. – Совместная работа над «зелеными» проектами будет способствовать укреплению партнерства, налаживанию сотрудничества бизнеса двух стран и уменьшению энергозависимости».

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018