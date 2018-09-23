Рынок устройств виртуальной и дополненной реальности в 2018 году вырастет на 31%

В 2018 году на мировой рынок поступит около 4,2 млн устройств виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), увеличившись на 31% относительно 2017-го. В ближайшие пять лет рынок будет расти примерно на 88% в год и достигнет объема в 53,1 млн штук по итогам 2022 года.

Так прогнозируют аналитики International Data Corporation (IDC).

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Пока что подъем на рынке обеспечивают недорогие VR-модели, работающие в паре со смартфоном и не имеющие собственных дисплеев (Samsung Gear VR и аналоги), но эксперты считают, что постепенно эта категория будет сдавать позиции, а внимание производителей сдвинется в сторону двух других разновидностей VR/AR-гарнитур – с привязкой к компьютеру (Tethered HMD) и автономных моделей (Standalone HMD).

По прогнозам IDC, в период с 2018 по 2022 годы глобальные поставки устройств VR/AR на базе смартфонов будут снижаться примерно на 1% ежегодно.

“IDC обновила прогноз с поправкой на дальнейший рост AR-гарнитур, поскольку прогресс дополненной реальности в смартфонах и планшетах по-прежнему выше, чем в гарнитурах, – говорит старший аналитик IDC Mobile Device Trackers Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). – Платформа ARKit от компании Apple продолжает улучшать качество AR-функций на iOS-устройствах, Google ARCore становится доступной на большем количестве Android-устройств, а производители сторонних SDK-инструментов, такие как 8th Wall и PTC, по-прежнему стимулируют развитие инноваций в этой области”.

Развитие рынка AR-оборудования будет происходить во многом благодаря потребительским продуктам. Большинство AR-приложений, ориентированных на потребителей, предназначены для смартфонов и планшетов. Зато корпоративные клиенты подстегивают рост сегмента автономных и привязанных к компьютерам устройств. Последняя категория перевалит за 1 млн поставленных устройств к 2020 году.

В 2022 году на рынок будет выпущено в общей сложности 21,6 млн AR-гарнитур. Этому будут способствовать выход на рынок новых производителей, расширение сценариев использования такой аппаратуры и снижение цен.

Эксперты полагают, что в ближайшем будущем AR-гарнитуры фундаментально изменят то, как многие компании ведут свой бизнес. Параллельно набирает обороты и тренд по использованию VR-устройств для коммерческих задач – в 2018 году ожидаются отгрузки 1,25 млн экземпляров такого оборудования, а к 2022-му – 16 млн.

В результате корпоративный сектор на рынке гарнитур виртуальной реальности опередит потребительский, поскольку объем последнего в 2022 году будет измеряться 15,49 млн штук, говорится в исследовании.