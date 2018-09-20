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Омелян объяснил, почему растет товарооборот Украины - США

Омелян объяснил, почему растет товарооборот Украины - США

Рост объемов импорта из США в Украину обусловлен восстановлением экономики государства.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал на двусторонней встрече с и. о. Специального представителя Государственного департамента США по коммерческим и деловым вопросам Скоттом Тикнором, состоявшейся рамках рабочего визита украинского чиновника в Соединенные Штаты Америки.

«В 2018 году сохраняется тенденция прошлого года по увеличению двустороннего украинского-американского товарооборота и украинского экспорта в США. За I полугодие 2018 г. общий товарооборот между Украиной и США вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14%. Рост объемов американского импорта в Украину обусловлен восстановлением экономики нашего государства”, – сказал министр.

По его словам, чтобы обеспечить устойчивое развитие транспортного сектора, привлечь иностранные инвестиции в Украину и обеспечить выполнение лучших европейских и международных стандартов, Министерство инфраструктуры при поддержке ЕС разработало Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года – Drive Ukraine 2030.

“Этот план предусматривает осуществление крупных инфраструктурных проектов. Мы хотим дать нашим партнерам уверенность, что в Украину безопасно инвестировать, и недавний контракт Укрзализныци с таким мировым гигантом, как General Electric, – поэтому показатель», – убежден Омелян.

По материалам УКРИНФОРМ
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