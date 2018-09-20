Эксперты спрогнозировали снижение учетной ставки

В 2021 году учетная ставка на конец года составит 14%. Об этом говорится в сентябрьском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы.

В частности, согласно прогнозам экспертов, учетная ставка в 2019 году снизится до 16%, в 2020 году – останется на уровне 16%, а 2021 году – снизится до 14%.

В апреле прогноз был такой: 14%, 12% и 12% соответственно в 2019-2021 годах.

В 2018 году учетная ставка останется до конца года на уровне 18%, хотя в апреле прогнозировалось, что она будет 16%.

Напомним, 6 сентября Нацбанк повысил учетную ставку до 18% годовых.

При этом в НБУ заявили, что в случае реализации проинфляционных рисков Нацбанк может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для обеспечения снижения инфляции до установленных целей на приемлемом временном горизонте.