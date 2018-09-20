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Франция начала разбирать искусственный риф из 22 тыс. покрышек в Средиземном море

Франция начала разбирать искусственный риф из 22 тыс. покрышек в Средиземном море

Власти Франции начали разбирать огромный искусственный риф из 22 тыс. автомобильных покрышек на дне Средиземного море недалеко от Канн. Он был создан в 1980-х годах в качестве заповедника, однако рыбы не стали там жить, а шины спустя почти 40 лет начали разлагаться.

Более 22 тыс. автомобильных покрышек были выложены на дне Средиземного моря в 500 метрах от побережья для того, чтобы восстановить морскую жизнь в этом районе. «Оказалось, что риф из покрышек — неудачное место для жизни биомассы. Рыбы так и не привыкли к нему», — рассказал руководитель местной ассоциации рыбаков Дени Дженовезе.

В 2005 году со дна моря были подняты первые 2,5 тыс. покрышек после того, как ученые из университета Ниццы провели исследование, что из покрышек в воду попадают опасные для человека тяжелые металлы. В итоге искусственный риф продолжил разлагаться, поэтому власти Франции приняли решение уничтожить его.

Стоимость утилизации — около 1,2 млн евро, из которых 200 тыс. выделит производитель шин «Мишлен». Шины отправятся в центры по переработке покрышек, в итоге из них получатся строительные материалы. При этом планируется, что дно самостоятельно восстановится после того, как экологи выловят все покрышки.

По материалам hightech.fm
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