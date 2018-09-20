Украина вышла на 17 место в международном рейтинге открытости данных (инфографика)

Украина заняла 17 строчку в обновленном рейтинге Open Data Barometer за 2017 год. Его составляет организация World Wide Web Foundation, сравнивая открытость данных в странах со всего мира.

В 2017 году масштабы исследований сократили: в рейтинг вошли 30 государств, подписавших Международную хартию открытых данных. Это набор принципов и правил публикации открытых правительственных сведений.

Украина получила 47 баллов. Наблюдается позитивная динамика: в 2016 году у страны было 34 балла, в 2015 — 20 баллов. Очки начисляются по совокупности факторов из четырех категорий: госрегулирования, действий власти, гражданских прав, а также легкости ведения бизнеса.



В общем зачете Украина находится на четвертом месте по динамике улучшений с момента создания рейтинга. С 2013 года страна прибавила 25 баллов. Больше за тот же период набрала только Мексика (33 балла). У Южной Кореи и Колумбии рост тоже составил по 25 баллов.

При этом, Украина находится сравнительно низко по оценке влияния, которое открытые данные имеют на жизнь в стране. По этому показателю у страны 28 баллов из 100 возможных. Больше всего открытые данные меняют влияют на жизнь в Корее (67 баллов).