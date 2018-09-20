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Китай и Индия инвестируют $485 млн в добычу золота в России

Китай и Индия инвестируют $485 млн в добычу золота в России

Китайская компания China National Gold и индийская SUN Gold инвестируют $420 млн и $65 млн соответственно в разработку Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

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В ведомстве отметили, что объем производства на этом месторождении составит 6,5 т золота в год.

Контракты о начале разработки Ключевского золоторудного месторождения были подписаны между китайской компанией China National Gold и АО «Рудник «Западная-Ключи».

Совокупная добыча драгоценного металла в регионе к 2020 году может быть увеличена на 40% благодаря разработке этого месторождения.

По материалам РБК
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