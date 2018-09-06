Австралийские шахтеры нашли огромные золотые самородки

В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит, по приблизительным оценкам, миллионы долларов.

«В самом большом, он весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг). На прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около $11 млн», – сообщает ВВС.

Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в $3 млн, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) – в $1,9 млн.

Справка Finance.ua