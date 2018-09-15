НБУ открыл банкам доступ к реестру заемщиков

Национальный банк Украины с 1 сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

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Речь идет об информации относительно должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по таким операциям, класса должников.

Информация из реестра Нацбанка предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.

По словам директора Департамента банковского надзора НБУ Натальи Дегтяревой, использование банками данных по кредитному реестра будет способствовать снижению уровня кредитного риска, формированию конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными.

В свою очередь это будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций и обеспечит положительное влияние на надежность и стабильность банковской системы.

Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков вступил в силу 4 марта 2018 года.

Согласно ему НБУ создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

С 1 января 2019 года банки будут обязаны использовать информацию с кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.