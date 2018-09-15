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&#8203;Кабмин разрешил Минэкономики проверять туроператоров

&#8203;Кабмин разрешил Минэкономики проверять туроператоров

Кабинет Министров вывел Министерство экономического развития и торговли из-под действия моратория на плановые проверки туристических операторов в 2018 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

До этого министерство имело право проводить лишь внеплановые проверки на основании обращения физлица по разрешению Государственной регуляторной службы или по решению суда.

Кроме того, были внесены изменения в методику оценки риска от осуществления туроператорской деятельности. Оценка будет производится с учетом вида деятельности (въездной, выездной или внутренний туризм), количества туристов, которые воспользовались услугами туроператора за год, наличия за последние три года нарушений лицензионных условий.

Также будет учитываться наличие вступившего в силу решения суда об удовлетворении иска о ненадлежащем предоставлении услуг.

Основные риски будут сгруппированы в зависимости от роста негативных последствий от осуществления оператором деятельности, которые могут привести к нанесению вреда потребителю услуг.

По материалам lb.ua
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