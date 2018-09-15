США не будут вводить санкции против участников "Северного потока-2"

Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта “Северный поток-2”.

Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

“Мы не рассматриваем такую возможность”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода. По сообщениям американских СМИ, Трамп сделал такое заявление, когда отвечал на вопросы журналистов перед двусторонней встречей с президентом Польши Анджеем Дудой. “Очень печально для жителей Германии то, что Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России (за газ – ред.)”, – сказал он журналистам перед встречей с президентом Польши. “Я могу вам точно сказать, что немцам это не нравится”, – добавил американский лидер.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дудой президент США заявил, что ни одна страна не должна зависеть от какого-то одного поставщика энергоресурсов. “Никто не должен зависеть лишь от одного поставщика энергоресурсов”, – сказал он.

Это не первый раз, когда Трамп критикует Германию за покупку газа у России. Так, в июле он заявил, что Берлин платит большие деньги за российский газ, но при этом просит у США защиты от России.

“Они берут природный газ, энергоресурсы из России, платят ей много миллиардов долларов. Но постойте: мы же вроде как должны защищать вас от России, а вы платите этой стране миллиарды долларов. Что же тут происходит?” – сказал тогда он.

При этом президент США пояснил в июле, что его позиция по данной теме иллюстрирует то, что он жестко настроен по отношению к России.

Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.