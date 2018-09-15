Emirates внедрила технологию выбора мест в 3D-формате (видео)

Ближневосточный перевозчик Emirates (ОАЭ) внедрил технологию 3D-моделирования посадочных мест, первым среди авиакомпаний применив виртуальную реальность на своей цифровой платформе.

Это решение предоставляет клиенту полномасштабный обзор на 360 градусов в 3D-формате пассажирского салона, позволяющий рассмотреть расположение кресел и продукцию на борту широкофюзеляжных самолетов Airbus A380. Вскоре оно будет внедрено и для Boeing 777.

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По словам первого вице-премьера Emirates Алекса Книгге, опция выбора мест в 3D-формате стала самой популярной по результатам изучения предпочтений клиентов.

Для реализации решения выбран провайдер IT-решений Renacen, совместно с которым разработана платформа SeatMapVR. Она дает возможность просматривать изображение при помощи любой подходящей гарнитуры виртуальной реальности, например Google Cardboard, мышки на стационарном компьютере или на сенсорном экране планшета.

Исполнительный директор Renacen Хоакин Альвиз Мартин отметил, что после внедрения программы у Emirates порядка 30 авиакомпаний сегмента лоукост- и премиум-перевозок заинтересовались этим продуктом.

С некоторыми уже были заключены договоры на условиях неразглашения. Система легко инкорпорируется в структуру любого сайта в течение двух недель после создания трехмерной модели воздушного судна. Со временем ее также можно будет запустить и через глобальную дистрибутивную систему GDS (Global Distribution System).