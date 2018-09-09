В Нидерландах начали печатать на 3D-принтере комплектующие для железной дороги

На железных дорогах Нидерландов началось использование при ремонте поездов компонентов, изготовленных при помощи 3D-печати.

В настоящее время с помощью этой технологии напечатано 20 комплектующих, к концу 2018 года их число будет доведено до 50 единиц.

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Технологии 3D-печати выгодны в том плане, что сокращают время доставки комплектующих и продолжительность ремонтных операций с их использованием, что, в свою очередь, позволяет быстрее возвращать поезда в эксплуатацию.

Первым изготовленным при помощи 3D-печати компонентом в NS стала рамка панели управления бортового устройства системы GSM-R в кабине машиниста. Приобрести рамку старого образца у железнодорожников уже не было возможности, но при этом требовалось около десятка таких изделий. Новая рамка была изготовлена на основе старого образца, причем чертежей от производителя на нее не было.

Затем по той же технологии были изготовлены и другие комплектующие, среди них разъем громкоговорителя, лоток для хранения кабелей и прочее.

NS и в дальнейшем намерены расширять свои возможности в использовании технологий 3D-печати при обслуживании поездов и планируют развивать сотрудничество с компаниями, работающими в этой сфере