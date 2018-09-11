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В США планируют ввести санкции против газопровода "Северный поток-2"

В США планируют ввести санкции против газопровода "Северный поток-2"

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.

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По его словам, США также планируют ввести санкции против газопровода “Северный поток-2”.

Как отмечает издание, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что министерство рассматривает возможность введения санкций против российской корпорации “Сухой”.

По материалам УНН
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