Эксперт рассказал, что нужно Украине для увеличения добычи собственного газа

Украина стремится увеличить добычу собственного газа до 27 млрд м куб. Но на пути стоит слабая работа по разведке и по расширению газодобычи.

Об этом в Ивано-Франковске корреспонденту Укринформа сообщил эксперт Директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Тирошко.

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«Сейчас наш Директорат подготовил изменения в концепцию развития газодобывающей отрасли, которая была принята в 2016 году, в виде определенных мероприятий. Этой концепцией предусмотрено увеличение газодобычи до 27 млрд м куб газа в год. Не все законодательные изменения принимаются в таком темпе, как бы нам хотелось и как предусмотрено в этой концепции. Сегодня слабо ведется работа по разведке и по расширению газодобычи. Ведь подавляющее большинство имеющихся в Украине запасов залегает на глубине более 5 км, и как разведка, так и собственная добыча могут быть связаны с огромными затратами, так как пробурить скважину в 1,5 километра или 5 км – есть разница. Поэтому государство должно создавать такие условия, чтобы стимулировать эту деятельность», – сообщил Тирошко.

По его словам, среди проблем, которые возникли в отечественной газодобыче, есть еще и «спящие лицензии», то есть лицензии, выданные субъектам хозяйствования в предыдущие годы, но эти субъекты их не используют.

«Ни одна деятельность, ни по разведке, ни по добыче, не ведется годами, и это проблема», – констатирует Тирошко.

Сейчас в Украине добывают около 20 млрд м куб газа в год. 75% обеспечивает «Укргаздобыча», остальные – «Укрнафта» и частные газодобывающие компании. Их, по словам Тирошко, около двух десятков. Среди мощнейших – те компании, которые входят в орбиту ДТЭК.