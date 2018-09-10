Алексей Хабатюк: горячая вода в Киеве. Есть ли свет в конце тоннеля?

Задолженность “Киевэнерго” перед НАК “Нафтогаз” составляет 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед “Киевэнерго”.

История

Эта история началась 17 лет назад – в сентябре 2001 КГГА – мэром тогда был Александр Омельченко – заключила Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева с Киевэнерго.

Срок действия соглашения несколько раз продлевался, а за эти годы в стране произошло две революции и сменились четыре президента и девять премьер-министров. Насколько успешным было «реформирование энергетического комплекса города Киева» и «повышение надежности энергоснабжения потребителей», как это предусмотрено соглашением, история умалчивает, а вот передача имущества коммунальной собственности (котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и т. д) в управление Киевэнерго точно имела место.

По большому счету основной задачей Киевэнерго по Соглашению было превращать купленный природный газ в тепло и электроэнергию, которые транспортировались сетями и продавались потребителям как непосредственно киевлянам, так и школам, садикам и другим объектам города.

Насколько хорошо это делало Киевэнерго – вопрос к КГГА как стороне Соглашения, которая имела право контролировать эффективность его выполнения, и к энергетическому регулятору – НКРЭКУ, которая должна была контролировать работу компании.

В этом году Соглашение было остановлено в два этапа: 27 апреля – по основной части коммунального имущества, 31 июля – в части его остатков – киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это же имущество было передано в управление другому предприятию – коммунальному Киевтеплоэнерго.

Казалось бы, идеальная картинка – имущество киевлян вернули киевлянам, о чем им громко рассказывали руководители города. Но в КГГА крайне не хотели рассказать киевлянам о другой стороне медали – долги за газ, которые вместе с возвращенным имуществом от Киевэнерго перейдут к Киевтеплоэнерго и которые необходимо возвращать.

Таково требование закона “О теплоснабжении”, и об этом в КГГА хорошо знали с самого начала.

Современность

После передачи имущества Киевтеплоэнерго, “Нафтогаз” на законных основаниях отказал ему в заключении договора на поставку газа. Было бы странным, если было бы иначе, поскольку это требование не является уникальным только для Киева.

Такие правила действуют для каждого из более 1300 производителей тепла в Украине, и никаких исключений нет, хотя управление имуществом время от времени переходит к новым компаниям.

Что требовали КГГА и Киевтеплоэнерго? Де-факто – начать жизнь «с чистого листа», а долги оставить в Киевэнерго.

То, что это противозаконно, поскольку нарушается прямая норма статьи 22 закона “О теплоснабжении”, понятно, как и то, что никто в здравом уме на это не пойдет, как минимум в Нафтогазе.

Но Киевтеплоэнерго решило обратиться в суд и обязать Нафтогаз заключить с ним договор поставки газа в судебном порядке. Обращение в суд – это право Киевтеплоэнерго, но суд не может игнорировать прямое требование закона “О теплоснабжении”.

Требование было принято Верховной Радой для того, чтобы предотвратить ситуации «подвисания» долгов за газ на предприятиях, которые берут в аренду/управление котельной/ТЭЦ, а затем их передают другому предприятию.

При этом на старом арендаторе/управителе «подвисает» долг, активов и денежного потока для их покрытия никаких, а новый арендатор/управляющий накапливает новый долг. И эта цепь могла бы быть бесконечной, а долг астрономическим и неконтролируемым.

Казалось бы, подобная ситуация с накоплением долгов за газ могла бы возникнуть на любом предприятии, которое потребляет газ, но дьявол в деталях. И детали эти в специальных условиях поставки газа теплогенерирующим предприятиям, которые определило правительство: они получают газ по льготной цене, от них не требуется предоплата за газ, не требуются финансовые или любые другие гарантии оплаты, а наложенным платежом они могут рассчитаться не за весь потребленный газ.

Именно это создает условия для накопления ими долгов за газ. Фактически упомянутая норма закона “О теплоснабжении” и балансирует интересы в противовес спецусловиям поставки газа.

Все это законодательные и судебные перипетии, но факт остается фактом – соглашения о поставках газа между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго нет, и Киевтеплоэнерго покупает газ на рыночных условиях по цене почти в два раза выше, чем у Нафтогаза.

Будущее

Какой выход из ситуации? Он был и остается исключительно в правовом поле, в частности, как того требует закон “О теплоснабжении”.

Общий алгоритм действий должен быть таким:

1. Государственный бюджет должен погасить старые долги по разнице в тарифах, которые возникли в результате согласования/утверждения КГГА/НКРЭ тарифов на тепло и горячую воду, которые полностью не покрывали затрат на их производство. Это позволит значительно уменьшить размер основного долга Киевэнерго за газ – примерно на 730 млн грн, а также с использованием механизма, предусмотренного законом № 1730-VII списать неустойку (штрафы, пени), которые признаны в судебном порядке подлежащими уплате.

2. Киевэнерго и Киевтеплоэнерго должны заключить соглашение о право требования к потребителям, которые имеют долги перед Киевэнерго за тепло и горячую воду. Такие долги имеет как население, так и другие потребители, среди которых есть учреждения, которые финансируются из городского бюджета. Это вместе с п.1 сбалансирует дебиторскую и кредиторскую задолженность Киевтеплоэнерго и обеспечит источники финансирования долгов за газ. Киевтеплоэнерго будет заниматься сбором долгов с собственных потребителей.

3. Киевтеплоэнерго становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленного природного газа объектами, которые находились в управлении Киевэнерго, как того требует закон. Это не предполагает немедленного погашения долгов, а сами долги могут погашаться по согласованному графику.

4. Нафтогаз и Киевтеплоэнерго заключают договор поставки газа, который позволит Киевтеплоэнерго покупать газ по льготной цене, которая в два раза ниже рыночной. Соответственно, это позволит не повышать тариф на тепло и горячую воду киевлянам в результате переплаты за газ коммерческим поставщикам газа.

5. Киевляне получают тепло и горячую воду в свои дома.

Первый шаг к реализации этого алгоритма уже сделал Киевсовет, приняв 11 сентября решение о принятии коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго задолженности Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ при условии передачи права требования к потребителям-должникам.

Нафтогаз в свою очередь готов начать поставлять газ на следующий день после заключения договора с Киевтеплоэнерго, чтобы горячая вода сразу появилась в домах киевлян.

Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности, Нафтогаз Украины