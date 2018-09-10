Первый 5G-смартфон Honor выйдет в 2019 году

Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor (дочерняя структура Huawei), рассказал о планах бренда по выпуску смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

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По словам руководителя Honor, развёртывание коммерческой инфраструктуры 5G приведёт к появлению качественно новых сервисов с технологиями искусственного интеллекта.

Сети 5G откроют путь для формирования полностью мобильного общества, а пользователям станут доступны ранее невиданные скорости передачи данных.

По сути, считает Джордж Чжао, внедрение 5G сотрёт грань между виртуальным миром и реальностью. Искусственный интеллект и сервисы 5G будут выступать друг для друга в качестве катализатора. В результате, будет наблюдаться стремительное развитие IT-платформ будущего.

Первый смартфон Honor с поддержкой 5G увидит свет в следующем году. Отмечается, что выпуск таких устройств позволит бренду укрепить позиции на глобальном рынке «умных» сотовых аппаратов.

Так, к 2020 году Honor рассчитывает войти в пятёрку ведущих брендов смартфонов, а к 2022-му оказаться в тройке лидеров.