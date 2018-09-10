Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

Первый 5G-смартфон Honor выйдет в 2019 году

Первый 5G-смартфон Honor выйдет в 2019 году

Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor (дочерняя структура Huawei), рассказал о планах бренда по выпуску смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Читайте также: В 2019 году все ведущие производители выпустят устройства с 5G

По словам руководителя Honor, развёртывание коммерческой инфраструктуры 5G приведёт к появлению качественно новых сервисов с технологиями искусственного интеллекта.

Сети 5G откроют путь для формирования полностью мобильного общества, а пользователям станут доступны ранее невиданные скорости передачи данных.

По сути, считает Джордж Чжао, внедрение 5G сотрёт грань между виртуальным миром и реальностью. Искусственный интеллект и сервисы 5G будут выступать друг для друга в качестве катализатора. В результате, будет наблюдаться стремительное развитие IT-платформ будущего.

Первый смартфон Honor с поддержкой 5G увидит свет в следующем году. Отмечается, что выпуск таких устройств позволит бренду укрепить позиции на глобальном рынке «умных» сотовых аппаратов.

Так, к 2020 году Honor рассчитывает войти в пятёрку ведущих брендов смартфонов, а к 2022-му оказаться в тройке лидеров.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018