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В 2019 году все ведущие производители выпустят устройства с 5G

В 2019 году все ведущие производители выпустят устройства с 5G

Первоначально Qualcomm заявляла, что широкая доступность сетей 5G настанет в 2020 году, но теперь компания отметила, что смогла добиться этого на год раньше.

«Предполагалось, что сети 5G появятся в 2020 году, — отметил президент Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) в интервью. — Несмотря на серьёзный переживаемый нами кризис, мы поддерживали высокий уровень расходов на исследования и разработки, чтобы ускорить внедрение 5G более чем на год».

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По словам господина Амона, сетевые операторы в стране собираются активно развивать стандарт, добавив, что они смогут достичь довольно широкого покрытия относительно быстро, добавив оборудование 5G к существующим сотовым вышкам в течение следующего года.

«Благодаря ранним инвестициям Qualcomm мы собираемся приступить к развёртыванию 5G в Соединённых Штатах уже в апреле 2019 года. Примерно тогда же вы сможете купить смартфон с поддержкой 5G», — отметил руководитель.

В последние годы количество бизнес-клиентов Qualcomm увеличилось до 9000 — среди них есть 18 из 25 ведущих мировых автопроизводителей, множество компаний из сферы Интернета вещей, различные марки бытовой электроники, производители сетевого оборудования Wi-Fi.

Криштиану Амон отмечает, что все клиенты Qualcomm из числа ведущих производителей смартфонов планируют выпустить 5G-аппараты на базе Android в следующем году, а также добавил: «Я не встречал человека, который не хотел бы, чтобы Интернет у него работал быстрее. У людей есть 4K-дисплеи, прекрасные камеры и фантастическая картинка, — всё это требует высоких скоростей для закачивания и скачивания данных. Кроме того, мир переходит на неограниченные по трафику тарифы. Оператор, развёртывающий сеть 5G, получает существенно более низкую стоимость мегабайта, поэтому есть стимул развития неограниченных тарифов на 5G».

По материалам internetua.com
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