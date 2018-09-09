В 2019 году все ведущие производители выпустят устройства с 5G

Первоначально Qualcomm заявляла, что широкая доступность сетей 5G настанет в 2020 году, но теперь компания отметила, что смогла добиться этого на год раньше.

«Предполагалось, что сети 5G появятся в 2020 году, — отметил президент Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) в интервью. — Несмотря на серьёзный переживаемый нами кризис, мы поддерживали высокий уровень расходов на исследования и разработки, чтобы ускорить внедрение 5G более чем на год».

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По словам господина Амона, сетевые операторы в стране собираются активно развивать стандарт, добавив, что они смогут достичь довольно широкого покрытия относительно быстро, добавив оборудование 5G к существующим сотовым вышкам в течение следующего года.

«Благодаря ранним инвестициям Qualcomm мы собираемся приступить к развёртыванию 5G в Соединённых Штатах уже в апреле 2019 года. Примерно тогда же вы сможете купить смартфон с поддержкой 5G», — отметил руководитель.

В последние годы количество бизнес-клиентов Qualcomm увеличилось до 9000 — среди них есть 18 из 25 ведущих мировых автопроизводителей, множество компаний из сферы Интернета вещей, различные марки бытовой электроники, производители сетевого оборудования Wi-Fi.

Криштиану Амон отмечает, что все клиенты Qualcomm из числа ведущих производителей смартфонов планируют выпустить 5G-аппараты на базе Android в следующем году, а также добавил: «Я не встречал человека, который не хотел бы, чтобы Интернет у него работал быстрее. У людей есть 4K-дисплеи, прекрасные камеры и фантастическая картинка, — всё это требует высоких скоростей для закачивания и скачивания данных. Кроме того, мир переходит на неограниченные по трафику тарифы. Оператор, развёртывающий сеть 5G, получает существенно более низкую стоимость мегабайта, поэтому есть стимул развития неограниченных тарифов на 5G».