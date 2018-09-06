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Где запустят первую в мире сеть 5G

Где запустят первую в мире сеть 5G

Южная Корея станет первой страной в мире, в которой введут в эксплуатацию сети 5G.

Об этом сообщает Chinese gadget reviews.

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Как отмечает издание, запуск сетей нового поколения назначен на 1 декабря 2018 года.

“Три основные мобильные операторы Южной Кореи официально подтвердили, что начало коммерческого использования сетей 5G в стране начнется 1 декабря этого года”, – говорится в сообщении.

Представители SKT, KT и LG U + заявили, что сначала сети 5G будут покрывать Сеул и ближайшие территории. На первом этапе скорость передачи данных сетями пятого поколения должна достигать 1 Гбит/сек.

По материалам РБК-Украина
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