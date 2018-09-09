Крупнейший английский банк увольняет сотрудников из-за Brexit

Barclays Plc, один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов с широким представительством в Европе, США и Азии, перевезет сотрудников после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Новые сотрудники в Европе заменят текущие 150 позиций в Великобритании, в основном служащие банка переезжают в Дублин, рассказал агентству Кевин Уолл, главный исполнительный директор ирландского подразделения Barclays.

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“Мы рассматриваем еще 150 новых мест в Европе, которые будут созданы в результате этого. В контексте десятков тысяч коллег в США, в контексте более тысячи человек в Европе уже, это небольшие цифры”, – сказал Уолл.

Тысячи банкиров и трейдеров работают в Лондоне и получают прибыль именно от отсутствия торговых барьеров в ЕС.

Крупнейшие банки мира меняют свои сценарии, так как переговоры между Великобританией и ЕС двигаются к финалу. Финансовые учреждения продолжают планировать свои действия, рассматривая выход Великобритании из ЕС без предварительного договора, несмотря на то, что Мишель Барнье , ведущий переговорщик от Brexit, заверил, что сделка по упорядоченному выходу британцев из ЕС состоится в течение восьми недель.

Марк Гарвин, заместитель председателя инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co., разрабатывает «сценарий без сделок, беспорядочный выход Великобритании», в то время как руководители Citigroup Inc. и Barclays делают планы на аналогичной основе.

В JPMorgan уже попросили “несколько десятков” сотрудников переехать в ЕС до того, как США официально покинет блок в марте 2019 года. Большинство сотрудников Citigroup в ЕС уже находятся за пределами Великобритании.