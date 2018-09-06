Эксперт рассказал, готовы ли Украина и МВФ к компромиссу по цене на газ

В Украине начала работу миссия МВФ. Самый сложный вопрос – это решение о повышении цены на газ.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказал Президент ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Societi Ukraine Алексей Соболев.

На вопрос, готовы ли стороны к компромиссу, эксперт ответил: “Компромисс точно будет найден. Это главное ожидание рынков сейчас. Миссия бы не приехала, если бы принципиально не договорилась относительно этого. МВФ просит не повысить цену, а сделать одну цену, чтобы не было злоупотреблений. Но он понимает, что в Украине есть слои населения, которые не могут платить такую ​​цену, и правительству нужно найти решение, чтобы обеспечить возможность получать этот газ. Это такая техническая вещь, поскольку компромисс найдут, и на сколько вырастет цена, непонятно”.

По словам эксперта, это будет рыночная цена.

“МВФ требует повысить не просто на миллион гривен за что-то, а чтобы цена соответствовала рынку. А рыночная цена меняется ежедневно, ежемесячно. Поэтому цена будет одна определенное время, а украинцы, которые не могут платить, получат от правительства помощь”, – сказал Алексей Соболев.

И самое главное, как отметил эксперт, это разблокирует программу МВФ, транши от Еврокомиссии и Всемирного банка. Позволит международным инвесторам иметь уверенность в том, что Украина выполняет их требования.