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Объемы возмещения бизнесу НДС выросли на 9%

Объемы возмещения бизнесу НДС выросли на 9%

С начала года бизнесу возместили на 9,3% или на 7,3 млрд грн больше НДС.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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“В течение января-августа текущего года налогоплательщикам возмещено 85,2 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 9,3%, или на 7,3 млрд грн. Так, в январе-августе 2017 года плательщикам было возвращено 77,9 млрд грн НДС”, — сказано в сообщении.

В августе сумма возмещенного НДС составила 10 млрд гривен.

По материалам УНН
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