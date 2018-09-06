В Голландии солнечные панели на молочных фермах могут обеспечить 12% потребностей страны в электроэнергии

В 2018 году в Нидерландах 462 молочные фермы заявили о намерении установить солнечные панели на крышах.

Использование солнечной энергии стало возможным в рамках соответствующей программы Голландского молочного кооператива FrieslandCampina и частично благодаря субсидии SDE+, предоставляемой Министерством экономики и климатической политики.

Читайте также: В Тихом океане заработает система очистки, собирающая 5 тонн пластика в месяц

Сейчас 772 молочные фермы, ставшие участниками программы FrieslandCampina Solar, смогут установить 840 000 солнечных панелей. В среднем каждую неделю можно монтировать около 22 000 солнечных панелей.

Предполагается, что солнечные станции на крышах молочных ферм обеспечат половину энергопотребностей производственных помещений и офисов FrieslandCampina.

Кроме 772 молочных ферм, участвующих в программе, более 2200 членов FrieslandCampina уже установили солнечные панели самостоятельно.

Согласно исследованиям Амстердамского университета, энергия, которая может генерироваться солнечными батареями на крышах ферм членов кооператива FrieslandCampina, может обеспечить 12% от общего объема потребляемого электричества в Нидерландах.