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В Голландии солнечные панели на молочных фермах могут обеспечить 12% потребностей страны в электроэнергии

В Голландии солнечные панели на молочных фермах могут обеспечить 12% потребностей страны в электроэнергии

В 2018 году в Нидерландах 462 молочные фермы заявили о намерении установить солнечные панели на крышах.

Использование солнечной энергии стало возможным в рамках соответствующей программы Голландского молочного кооператива FrieslandCampina и частично благодаря субсидии SDE+, предоставляемой Министерством экономики и климатической политики.

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Сейчас 772 молочные фермы, ставшие участниками программы FrieslandCampina Solar, смогут установить 840 000 солнечных панелей. В среднем каждую неделю можно монтировать около 22 000 солнечных панелей.

Предполагается, что солнечные станции на крышах молочных ферм обеспечат половину энергопотребностей производственных помещений и офисов FrieslandCampina.

Кроме 772 молочных ферм, участвующих в программе, более 2200 членов FrieslandCampina уже установили солнечные панели самостоятельно.

Согласно исследованиям Амстердамского университета, энергия, которая может генерироваться солнечными батареями на крышах ферм членов кооператива FrieslandCampina, может обеспечить 12% от общего объема потребляемого электричества в Нидерландах.

По материалам EcoTown
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