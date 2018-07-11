Налог на недвижимость: формула расчета

В Украине Плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие объектами недвижимости. Налоговым кодексом Украины предусмотрено, что базой налогообложения является общая площадь объекта недвижимости, а налоговым периодом считается календарный год.

Льготных предоставляется всего 60 квадратных метров на человека, если речь идет о квартире, и 120 квадратных метров для частных домов. Владельцы элитной недвижимости осуществляют разовый платеж.

Каждый местный совет принимает свою ставку налога. Налоговики говорят: по Украине это в основном 1% от минимальной зарплаты. Или почти 14 гривен за каждый “лишний” квадратный метр. Зная эти цифры, можно примерно посчитать платеж за собственную недвижимость.

Расчет налога на недвижимое имущество для квартиры 90 м2 в городе Киеве:

1. Определяем “лишние” квадратные метры: 90 м2 (площадь квартиры) – 60 м2 (необлагаемый минимум) = 30 м2.

2. Ставка налога по Киеву равна 1% от заработной платы (3 200 грн), понижающий коэффициент – 0,75: 3200 грн х 1% х 0,75 = 24 грн за квадратный метр.

3. Рассчитываем налог: 30 м2 х 24 грн = 720 грн.

То есть владелец квартиры площадью 90 м2 в Киеве должен ежегодно уплачивать 720 гривен налога.

Если у лица есть квартира площадью более 300 м2, дополнительно к плате за площадь применяется фиксированный налог в 25 000 гривен.

(300 м2 х 24 грн) +25 000 грн = 32 200 гривен.

Таким образом общая сумма налога на недвижимость за год для квартиры площадью 300 м2 составляет 32 200 гривен.