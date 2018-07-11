Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения

В этом квартале украинцам придется подсуетиться, чтобы не потерять часть своих сбережений. Большая часть вкладов населения находится в гривне, так как уже несколько лет они являются более доходными, чем валютные. Но с осени тенденция может измениться: из-за неясности с получением транша МВФ, снижения золотовалютных резервов и необходимости выплат по внешним долгам гривна начнет обесцениваться. И депозиты в твердой валюте станут выгоднее, пишет Сегодня

Банки блокируют карты клиентов с риском

Летом банки начали активно блокировать платежные карты с целью идентификации клиентов. В Нацбанке объясняют жесткие действия финучреждений необходимостью введения риск-ориентированного подхода.

“Банки должны уделять повышенное внимание противодействию рискам отмывания средств и финансирования терроризма, отслеживать и останавливать именно те операции, которые несут такой риск. Но граждане, операции которых не являются рисковыми, не должны испытывать сложностей в работе с банками. То есть если банк считает, что риск финоперации минимален, судя по информации, которую собрал о клиенте, то не нужно применять к клиенту те же процедуры, что и к клиентам высокого риска”, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Осуществляя финансовый мониторинг, банки действуют в правовом поле и могут, например, заново запросить паспортные данные и ИНН и даже подтверждение источника денег.

“Они имеют право запрашивать у клиентов необходимую информацию. Все требования об идентификации клиентов установлены в ст. 9 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма…” и в ст. 64 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”. Порядок действий банка при идентификации клиентов установлен в п. 55 Положения об осуществлении банками финмониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ №417. Поэтому в договорах о предоставлении услуг определены права/обязанности банка и клиента в части предоставления и получения сведений/информации”, — уточняют в НБУ.

При этом порядок уточнения информации о клиенте (сроки, объем необходимых документов) банк устанавливает сам с учетом риска клиента, специфики его деятельности, типа клиента, оказанных услуг, сумм финопераций.

“И если для клиента установлен высокий уровень риска или есть подозрения в проведении им рисковых операций, банк осуществляет углубленный анализ и изучает финоперации клиентов. Если подозрения подтверждаются, банк может останавливать операции, блокировать активы”, — говорят в НБУ.

В чем хранить кровные

Уверовавшие в укрепление и стабильность гривни украинцы уже полгода забирают депозиты в валюте и конвертируют ее в гривневые вклады. Так, по данным Нацбанка, на май этого года депозиты физлиц в банках составили почти 480 млрд грн, в том числе в гривне — 250 млрд (+7,26% с начала года). Соответственно валютные депозиты сократились на 6,47%, но за счет гривни банки нарастили депо-портфель на 0,79%, или на 3,6 млрд грн. Исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова считает это объективным:

“Несмотря на сезонные колебания, последние два года обменный курс гривни был достаточно стабильным. Среднемесячный курс гривня-доллар в мае 2018 года составил 26,18, в мае 2017 года 26,42, в мае 2016 года 25,21. То есть колебания курса гривни к доллару были меньшими по амплитуде, чем изменения курса евро по отношению к доллару (5% против 15%. — Авт.). При этом разница в уровне процентных ставок между депозитами в гривне и вкладами в инвалюте остается достаточно высокой (3% валюте и 15% в гривне). В этих условиях многие вкладчики рационально отдавали предпочтение вкладам в нацвалюте, пытаясь получить максимальную доходность вложений”.

Но Шевчишин советует, учитывая ожидаемый негативный сценарий для гривни, начинать, по мере завершения срока гривневых депозитов, конвертировать их в валютные.

“Гривневый депозит приносит 15%, ОВГЗ — 17%, т.е. до конца года будет 7—9% дохода. Девальвация гривни до конца года может составить 10—14% (до 29—30 грн), и по валютному депозиту за полгода будет 2% дохода. Таким образом, валюта во второй половине года более предпочтительна, если есть гривня для ее покупки”, — подсчитал Шевчишин.

Впрочем, оба эксперта говорят, что для уменьшения рисков, будет полезно иметь более широкую линейку инвестиций “гривня/валюта/другие инвестиции” в пропорции 30/60/10. К последним можно отнести ценные бумаги либо недвижимость.

Летом доход на гривне

Украинцы избирательно выбирают валюты для хранения на депозитах и внимательно изучают сроки вкладов и их доходность.

“Разница по ставкам в гривне (14,1%) и в долларе (3,3%) для годовых депозитов составляет почти 11%. При этом курс гривни к доллару хотя и подвергался сезонным колебаниям, но последние 2 года остается стабильным. Если сравнивать середину 2018-го с серединой 2017-го, то курс доллара вырос на 0,4%; а если с серединой 2016-го, то на 5,4%. То есть больше заработали те, кто копил сбережения в гривне”, — отмечает финаналитик ICU Михаил Демкив.

Но память о резкой девальвации 2014—2015-х не исчезла. Поэтому более половины срочных депозитов физлиц размещены в инвалюте.

“За последние 10 лет это соотношение менялось в одну и другую сторону, не превышая 60%. Гривня пользуется популярностью у вкладов до года — более половины вкладов оформлено в нацвалюте. Это логично, ведь вкладчики пытаются получить наибольший доход на депозите в гривне и пробуют выиграть на укреплении нацвалюты. С начала года гривня укрепилась на 6,2% — с 28,07 до 26,33 грн/$”, — поясняет Демкив.

Правда, с увеличением срока депозита вкладчики выбирают сбережения в инвалюте.

“На гривню приходится 26% всех вкладов сроком от 2 лет. Но общий вес “длинных” депозитов небольшой — всего 6,1 млрд грн, или 2% от всех срочных вкладов”, — уточняет финаналитик.

Как видим, сбережения в гривне были более доходными последние 2 года, но это не гарантирует такого результата в будущем — Украина входит в сложный период выплат по внешним долгам (в 2018-м отдадим 326,69 млрд грн). Это накладывается на серьезное промедление в сотрудничестве с МВФ.

“Без их денег Украине будет труднее справиться с выплатами, придется искать ресурсы на внешних и внутреннем рынках. Но понимание, продолжится или нет сотрудничество с МВФ, должно появиться до конца лета”, — говорит эксперт.

Курс доллара, колеблющийся уже третий месяц вокруг 26,5 грн, скоро перестанет быть стабильным и устремится вверх, уверены финансовые аналитики. По их оценкам, для девальвации гривни предпосылок все больше, а для укрепления — все меньше.

“Третий квартал, в отличие от остальных четвертей года, включает в себя два важных сезонных периода колебаний курса, — разъяснил нам старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин. — Это июль — первая половина августа, с относительно спокойным курсовым периодом, и вторая половина августа-сентябрь, с началом сезонной девальвации. До первой половины августа курс гривни, при отсутствии резких негативных событий, сохранится в диапазоне 26-27 грн/$. В августе курс будет стремиться за рамки 27 грн/$, и в сентябре может перейти в диапазон 27-28,5 грн/$. На этом этапе возможность ревальвации ниже 26 грн/$ выглядит мизерной. В частности, в пользу девальвации говорит негативный торговый баланс Украины, отток “горячих” (краткосрочных) денег из ОВГЗ, которые пользовались повышенным спросом в начале года из-за повышения Нацбанком учетной ставки, отсутствие перспективы получения транша МВФ в текущем году, начавшаяся предвыборная кампания с традиционными вливаниями и повышениями зарплат и пенсий”.

Стабилизировать, но не укрепить гривню смогут, по мнению Шевчишина, отмена моратория на продажу земли, повышение цен на газ для населения и получение транша от МВФ.

Исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова отмечает, что рост экономики Украины ускорился в этом году с 2% до 3% в год, но не видно прогнозов дальнейшего ускорения. Более того, многие авторитетные международные организации прогнозируют замедление динамики реального ВВП в 2019 году. Несмотря на усилия НБУ по покупке валюты, за 5 месяцев 2018-го объем золотовалютных резервов сократился с $18,8 млрд до $18,1 млрд, это минимум за последние 9 месяцев. Планы приватизации хронически не выполняются, правительство сохраняет неопределенность относительно цены на газ и объема субсидий, что плохо влияет на ожидания финансовых рынков. Вывод: оптимистическим сценарием в III квартале будет нахождение курса в диапазоне 26-27 грн/$, а пессимистическим — 28-29 грн/$.

Коновалова Кристина, Панченко Александр