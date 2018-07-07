Названы самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом

Украинские автомобили ЗАЗ обошли Renault и попали в первую пятерку автолидеров Украины.

Об этом сообщают аналитики OLX.

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Сообщается, что украинцы все чаще приобретают автомобили с пробегом. С начала 2018 года на OLX было совершено 112 000 сделок по продаже б/у авто. Аналитики ресурса изучили автопредпочтения украинцев за первое полугодие 2018 и составили рейтинг самых популярных автомобильных марок.

Топ-10 самых популярных марок автомобилей с пробегом 2018 года:

1.ВАЗ — 25,6 %

2.Volkswagen— 8,5 %

3.Opel— 7,4 %

4.Daewoo— 5,4 %

5.ЗАЗ — 4,7 %

6.Renault— 4,6 %

7.Ford — 4,1 %

8.Mercedes-Benz — 3,9 %

9.BMW – 3,7 %

10.Audi — 3,5 %

Почетное первое место досталось ВАЗу. Этот рекордсмен по продажам, как правило, подходит тем, кто рассматривает бюджетные варианты. В первой десятке оказались сразу 5 немецких марок — Volkswagen, OPEL, Mercedes-Benz, BMW и Audi. Автомобили из Германии слывут выносливостью движков, надежностью и качеством.

Из наиболее бюджетных вариантов можно выделить ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109 и ВАЗ 2105. DaewooLanos в этот раз вошел в тройку победителей.

Топ 10 самых популярных моделей автомобилей с пробегом 2018:

1.ВАЗ 2101 — 4,2 %

2.ВАЗ 2106 — 3,7 %

3.Daewoo Lanos— 3,2 %

4.Opel Vectra— 2,8 %

5.Volkswagen Golf— 2,5 %

6.ВАЗ 2107 — 2,1 %

7.ВАЗ 2109 — 2 %

8.BMW 3-series — 1,7 %

9.BMW 5-series — 1,53 %

10.ВАЗ 2105 — 1,52 %

Примечательно, что самый дорогой автомобиль с пробегом на OLX продали более чем за $1,53 млн. Это был Lexuslx-series.