Дефицит внешней торговли вырос до $3 млрд

В Украине в период с января по май 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами был сведен с дефицитом на уровне $2,91 миллиарда, что на 23,3% выше дефицита по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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Как проинформировали в Нацбанке, за отчетный период дефицит внешней торговли товарами увеличился на 29,9% — до $3,351 млрд. В то же время профицит внешней торговли услугами за первые пять месяцев 2018 г. вырос вдвое – до $439 млн.

По подсчетам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 г. был сведен с дефицитом на уровне $6,848 млрд, что на 25,2% больше дефицита за 2016 г.

Одновременно, по оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 г. был. сведен с дефицитом на уровне $2,625 млрд против $541,6 млн профицита за предыдущий год.

Ранее сообщалось, что дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 г. составлял $1,423 млрд, что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне $968,6 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составлял 0,92 (за январь-апрель 2017 г. — 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.