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Фискалы собрали в госбюджет 405 млрд грн

Фискалы собрали в госбюджет 405 млрд грн

В январе-июне по платежам, которые контролируются ГФС, в общий фонд государственного бюджета собрано 404,7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ГФС, это на 13,2%, или на 47,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В общий фонд госбюджета с начала года поступило 254,7 млрд грн налоговых платежей, что на 16,1%, или на 35,4 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Поступления таможенных платежей в январе-июне в общий фонд госбюджета составили 150,1 млрд грн и превысили прошлогодние показатели на 8,7%, или на 11,9 млрд грн.

В июне этого года в общий фонд госбюджета собрано 59,8 млрд грн. Это на 12,3%, или на 6,5 млрд грн превышает поступления июня прошлого года.

Сбор налоговых платежей в июне составил 35,3 млрд грн и превысил прошлогодний на 18,6%, или на 5,5 млрд грн.

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В общий фонд госбюджета в июне поступило 24,4 млрд грн таможенных платежей, что на 4,2%, или на 1 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Среднедневные поступления таможенных платежей в июне этого года увеличились до 1,4 млрд грн. В июне прошлого года этот показатель составлял 1,2 млрд грн. ГФС собрала в госбюджет 405 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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