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Экспорт в Саудовскую Аравию вырос до $76 млн

Экспорт в Саудовскую Аравию вырос до $76 млн

За 5 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот продукцией агропромышленного комплекса между Украиной и Королевством Саудовской Аравией составил 76,5 миллиона долларов США, — говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Как уточняют в министерстве, экспорт из Украины — $76,3 млн, а импорт агропродукции из КСА — $225 тыс.

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В Минагрополитики напоминают, что по итогам 2017 г. товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и КСА составил $358,9 млн (экспорт из Украины — $358,8 млн, импорт из КСА — $94 тыс.). Основными товарами украинского экспорта были:

— зерновые злаки ($295 млн);
— масло ($28,5 млн);
— мясо и субпродукты ($12 млн);
— отходы и отходы пищевой промышленности ($10 млн).

По материалам Hubs
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