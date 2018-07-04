Эксперт назвал методы борьбы с авто на еврономерах

Абсолютное большинство автомобилей на еврономерах сегодня находится в Украине незаконно, полиция имеет полное право изымать такие авто у водителей и отправлять на штрафплощадку.

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Об этом в эфире ObozTV заявил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

“Это все незаконно, просто у нас полиция сегодня не выполняет закон и не останавливает такие авто. Есть правила дорожного движения. Там написано, что автомобиль с иностранной регистрацией, кроме тех иностранцев, которые заезжают и подтверждают документами, что они заезжают на лечение или отдых, обязаны зарегистрироваться в сервисных центрах МВД в определенный срок – 60 дней. Если они не зарегистрировались, то автомобиль считается незарегистрированным”, – пояснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день большинство автомобилей на еврономерах, которые ездят по Украине, не зарегистрированы вообще.

“По действующему законодательству полиция обязана их останавливать и отправлять на штрафплощадку, но не делает этого”, – подчеркнул он.

Назаренко отметил, что сейчас Кабмин занялся решением проблемы еврономеров, и полиция получит доступ к таможенной базе данных.

“В полиции говорят: мы не видим, сколько этот автомобиль пробыл в Украине, и в этом они правы. По закону он имеет право пять дней ездить как транзитник. Они будут видеть – есть система “Рубеж”, туда вносят все автомобили, которые нарушили сроки пребывания. Система “Рубеж” автоматически считывает номера и сообщает полицейскому, что это за автомобиль – бери его и штрафуй”, – пояснил эксперт.