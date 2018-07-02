Гройсман объяснил, какой должна быть цена на газ для населения

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) об изменении формулы расчета тарифа на газ для населения. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Сейчас ведем диалог. Международные партнеры выдвигают условие, чтобы в Украине была единая цена на газ. Сейчас для промышленности она выше, чем для населения. Мы пытаемся найти формулу, чтобы цена была, с одной стороны, справедливой, а с другой – умеренной для украинских граждан”, – отметил глава правительства.

Гройсман не стал называть ориентировочные цены, которые обсуждаются в ходе переговоров.

“Никаких цифр пока нет – давайте немножко подождем. … Промышленность сейчас покупает газ около 10 тыс. грн за тысячу кубометров. А для населения мы ограничили цену 7 тысяч. Международные партнеры считают, что на этом можно делать пересорт, злоупотреблять и порождать коррупцию. И вообще, они правы – такие риски есть. Но 10 тысяч – для большинства граждан цена неподъемная. Я уже год сдерживаю цену на газ, и сейчас меня больше интересует, как сделать так, чтобы украинский гражданин не почувствовал на себе изменений в цене”, – отметил премьер-министр.

Он уточнил, что окончательная формула также еще не готова.

“Мы ищем варианты с нашими партнерами”, – подчеркнул Гройсман.

Если бы Кабмин не продлил это постановление, в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый “импортный паритет”. И формула пересмотра еще не готова.

Справка Finance.ua

Кабмин отсрочил рост цен на газ для населения. Так, правительство продлило специальные обязательства для “Нафтогаза Украины” до 1 августа.

Пока цена на газ для населения остается на уровне 4,942 грн за кубометр.