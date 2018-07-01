В каких городах больше всего и меньше всего ремонтируют дороги (инфографика)

Об этом говорится в инфографике, которую опубликовал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«С 1 января этого года 123 тысячи километров дорог передано на областной уровень. На их содержание предусмотрено 35% Дорожного фонда, который тоже заработал в этом году. В 2018 году — бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн!», — написал Омелян в своем Facebook.

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По данным Министерства инфраструктуры Украины, активнее всего средства Дорожного фонда используют в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Хуже всего — в Николаевской и Херсонской областях.

На прошлой неделе глава Укравтодора Славомир Новак предложил перераспределять средства из тех областей, где выделенное государством финансирование вместо направления на ремонт дорог размещается на депозитных счетах.

«Средства налогоплательщиков прозрачно и честно должны адресно направляться на ремонт и строительство дорог. В противном случае – они будут направлены на те области, где умеют и хотят работать на благо своих общин», – написал в facebook Новак.

По его словам, эту инициативу поддержал Президент Украины Петр Порошенко.