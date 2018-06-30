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В июне заемщикам "теплых кредитов" выплатили 101 млн грн компенсаций

В июне заемщикам "теплых кредитов" выплатили 101 млн грн компенсаций

Согласно сводным реестрам заемщиков „теплых кредитов“ за июнь Госэнергоэффективности возместило 101 млн грн населению и ОСМД, которые воспользовались государственной программой поддержки при внедрении энергоэффективных мероприятий.

Об этом рассказали в Госэнергоэффективности.

Отмечается, что наибольшую сумму возмещения — 83 млн грн — получили почти 8 тыс. семей, которые утепляли частные дома.

Более 17 млн грн компенсаций получили 175 ОСМД, которые покупали энергоэффективные материалы и оборудование для энергосберегающих мероприятий в многоэтажках.

Еще 850 тыс. грн выплачено более 130 домохозяйствам, которые установили твердотопливные котлы.

Средства из госбюджета направлены на соответствующие счета заемщиков в государственных банках: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк.

В целом, с начала действия программы в октябре 2014 года ее участникам выплачено 2,1 млрд грн компенсаций по “теплым кредитам”.

По материалам УНН
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