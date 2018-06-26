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Италия к 2022 году планирует полностью перейти на электромобили

Италия к 2022 году планирует полностью перейти на электромобили

Правительство Италии начало реформы с публикации плана по масштабному внедрению гибридных автомобилей и электромобилей на дорогах страны, — говорится в коалиционном договоре между победителями последних парламентских выборов.

Так, в договоре Движение пяти звезд и Лига Севера призывает поддержать приобретение гражданами Италии автомобилей с электро- и гибридными двигателями.

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При этом, заместитель премьер-министра и министра экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо заявил о намерении достичь выпуска авто в 1 млн штук к 2022 году.

По материалам Hubs
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