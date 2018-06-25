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Tesla разработала первую гоночную Model S (фото)

Tesla разработала первую гоночную Model S (фото)

Компания Tesla поставила частной гоночной команде свой первый полностью готовый к гонкам электромобиль.

Версия электрокара Tesla P100D в цветах команды SPV Racing уже прошла тесты на трассе в Барселоне, передает New Atlas.

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Модель будет участвовать в гонках электрокаров Electric GT. Это так называемый “монокубок”, то есть все команды будут использовать один и тот же автомобиль Model S.

Все пилоты выйдут на старт за рулем идентичной модели P100D, мощность которой достигает 778 л.с., а до сотни километров такой электрокар разгоняется за 2,1 секунды.

“В SPV Racing мы очень рады получить наш первый гоночный автомобиль и гордимся тем, что участвуем в эволюции автоспорта. Это замечательная платформа для разработки и тестирования инновационных технологий”, – сказал менеджер команды Ларс Линдберг.

Готовая к гонкам Tesla оснащена специальными шинами Pirelli, Alcon-тормозами, возобновляемыми волоконно-оптическими панелями и имеет новейшее оборудование безопасности.

Массу автомобиля благодаря использованию композитных материалов и убранным деталям интерьера снизили почти на 500 кг.

Гонка будет состоять из 20-минутной тренировочной сессии, 60-минутной квалификации, 60-километровой гонки днем ​​и 60-километровой гонки в сумерках.

Первый сезон гонок электрокаров Tesla стартует в конце нынешнего года. Заезд состоится 27-29 октября 2019 года в городе Валлелунга, Италия.

По материалам depo.ua
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