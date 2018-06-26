Apple выпустит новые AirPods с шумоподавлением и защитой от воды

Американская компания Apple готовит к выпуску новые беспроводные наушники AirPods с шумоподавлением и защитой от воды.
Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.
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Сообщается, что новая версия AirPods будет оснащена технологией шумоподавления.
Кроме того, наушники станут водонепроницаемыми, увеличится расстояние, на котором они смогут работать вдали от главного устройства, а также разработчики добавят биометрические датчики для отслеживания сердечного ритма.
Предполагается, что новые AirPods поступят в продажу в 2019 году и они будут дороже, чем наушники предыдущего поколения.